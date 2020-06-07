غلق ومحاضر لــ 3 محال وصالون حلاقة ومقهى لمخالفتهم الحظر بالشرقية

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة لمركز أبو حماد لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجاريه بتنفيذ قرار الغلق بدءا من الساعه الخامسة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالي، والتأكد من التزام المواطنين بحظر التجوال من الثامنة مساء، وذلك تنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدأ المحافظ جولته بزيارة مفاجئة لقرية الحلمية التابعة لرئاسة مركز ومدينه أبوحماد، وخلال تفقده لشوارع القرية تلاحظ له عدم التزام محلين لتجارة الأدوات الصحية وقطع غيار السيارات بمواعيد الغلق المحددة، وقيام صاحبيهما بمزاولة نشاطهما التجاري مخالفين بذلك قرار رئيس مجلس الوزراء، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة أبوحماد بالغلق الفوري للمحلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون بقوه وحسم على الجميع وعدم التهاون مع غير الملتزمين.

توجه محافظ الشرقية لقرية كفر عياد التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد، وأثناء مروره بشوارع القرية تم رصد محل لتجارة الأدوات الكهربية وصالون حلاقة غير ملتزم صاحبيهما بمواعيد الغلق المحددة، ليصدر المحافظ تعليماته بالغلق الفوري لهما واتخاذ اللازم حيالهما.

وتفقد المحافظ قرية كفر العزازي للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا،، وخلال تفقده شوارع القرية، تلاحظ للمحافظ مقهي يفتح أبوابه ويقدم الشيشة والمشروبات للمواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس مجلس الوزراء ، وعلى الفور أمر المحافظ بمصادره المعدات المستخدمه في المقهى وغلقه وتشميعه، وإتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال صاحبه.

أكد محافظه الشرقيه على أصحاب المحال التجارية بضروره التعاون مع الأجهزه التنفيذيه والإلتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقا للمواعيد المحدده حفاظا على صحه وسلامه الجميع ، مطالباً المواطنين بالإلتزام بمواعيد حظر التجوال، وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمه للحد من التجمعات تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخلال زيارة محافظ الشرقية لمركز أبوحماد تمكن من ضبط سيارة تسير عكس الإتجاه وأثناء وقت الحظر، ليأمر رجال المرور بسحب رخصة القيادة للسيارة المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

أكد محافظ الشرقيه أنه سيواصل جولاته الصباحية والمسائية المفاجئه لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظه للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد

رافق الحافظ في الجولة المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.