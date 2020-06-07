"النمس والإنس" في انتظار شفاء هنيدي

يجري المخرج شريف عرفة، استعدادات مكثفة من أجل فيلم "النمس والإنس" من بطولة الفنان محمد هنيدي، حيث جرى الوقوف على أماكن التصوير، ومعاينة الإجراءات الاحترازية المفترض اتباعها للوقاية من فيروس كورونا، قبل البدء في تصوير المشاهد.

فيلم النمس والإنس، بطولة الفنان الكوميدي محمد هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبدالجليل، وصابرين.

وينتظر صناع الفيلم، تماثل الفنان محمد هنيدي، للشفاء، تمهيدًا، لبدء التصوير.

وكان الفنان محمد هنيدي، أعلن منذ أيام، إجراءه عملية قسطرة في القلب، منعته من المشاركة في جنازة الفنان الراحل حسن حسني.