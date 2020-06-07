161 منشأة سياحية بجنوب سيناء تصرف منحة صندوق إعانات الطوارئ

قال محمد عبد الرحمن، مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة السياحة والأثار، وافق على منح 161 منشأة سياحية، من المتضررين من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، إعانات تقدر بنحو 32 مليون و944 ألف جنيه، منذ بداية الأزمة وحتى الأن.

وأكد مدير مديرية القوى العاملة، أن إجمالي عدد العمالة المستفادة من هذه المنحة 30ألف و 221 عاملًا بالقطاع السياحي، وتجرى أعمال الصرف وفقًا لقواعد خاصة بقطاع السياحة، وبالتنسيق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية، بنسبة 100% من الأجر الأساسي، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.

وأشار إلى أن المنشآت السياحية الراغبة في صرف الإعانة، تقوم بتقديم الطلب إلى الاتحاد العام للغرف السياحية، لمراجعته وتقديمه إلى الصندوق، والذى بدوره يقوم بمراجعته مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يجرى الصرف للمنشأة المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.