محافظ جنوب سيناء: 23 فندقًا حصلت على شهادة السلامة الصحية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن إجمالي عدد الفنادق التي حصلت شهادة السلامة الصحية، 23 فندقًا على مستوى مدن المحافظة السياحية، عقب استيفائهم كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة، وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن 3 فنادق بمدينة شرم الشيخ حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار مؤخرًا، وهم فندق شارمليون كلوب ريزورت، وفندق شارمليون كلوب أكوا بارك، وفندق كورال بيتش تيران، ليصل إجمالي الفنادق 23 فندقًا.

وأشار المحافظ إلى أن 20 منشأة سياحية تستقبل بالفعل الزائرين، ويجرى متابعتهم بشكل يومي من قبل لجنة مشكلة من ممثلين عن المحافظة، وغرفة المنشآت الفندقية، ووزارتي السياحة والصحة، للتأكد من تطبيق كافة الضوابط والشروط، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابة فيروس كورونا.