الإيبارشيات تسمح بتناول طلاب الثانوية.. والفيوم تتراجع بسبب كورونا

حرصت بعض إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، خلال القداسات الاستثنائية التي نظمتها احتفالا بعيد العنصرة، حسب الاعتقاد المسيحي، بالسماح لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية، بحضور القداس في نهايته من أجل المشاركة في سر التناول وهو أحد أسرار الكنيسة السبع الذي يرمز بحسب الاعتقاد المسيحي إلى دماء وجسد المسيح.

واشترطت الإيبارشيات، دخول الطلاب برقم الجلوس وعدم وجود مرافقين معهم، واتخاذ الاجراءات الاحترازية وطرق الوقاية والتباعد الاجتماعي وإحضار المتعلقات الشخصية من الكمامة والجوانتي قبل دخول الكنيسة وغطاء الرأس للطالبات ولفافة التناول وزجاجة تصريف التناول.

كما حرصت الكنيسة على التنبيه على الأقباط بامتناع أي شخص من الحضور إذا كانت درجة حرارة جسمه مرتفعة أو تبدو عليه أي من الأعراض الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا، كي لا يكون سببا في إيذاء وضرر لباقي الزملاء.

ويأتي إقدام الكنيسة على الخطوة في ظل عدم إقامة أي قداسات أخرى قبل انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة في 21 يونيو الجاري، إذ كانت تحرص سنويا على عقد لقاءات وقدسات خاصة لطلاب الثانوية لتشجيعهم على التفوق، إلا أنّ بعض الإيبارشيات مثل الفيوم تراجعت عن ممارسة سر التناول اليوم للطلاب بعد أن سبق وأعلنت عنه، وأرجعت تراجعها إلى زيادة أعداد الإصابات وخشيتها من نقل العدوى.

وعيد العنصرة، يرمز إلى ما يعرف في المسيحية بحلول "الروح القدس" على تلاميذ المسيح بعد صعوده للسماء، ويطلق عليه أيضا "عيد الخمسين" أو "أحد العنصرة" أو "أسبوع العنصرة".

وبحسب الكنيسة، فالمسيح أوصى تلاميذه بنشر "الكرازة والمعمودية والتعليم"، في العالم، ويعرف هذا اليوم بأنّه بداية تأسيس وخدمة الكنيسة بالعالم.