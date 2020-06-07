تراجع الناتج الصناعي الإجمالي.. كورونا يضرب الاقتصاد الكوري

ذكر مركز بحثي حكومي كوري جنوبي اليوم، أن الاقتصاد في كوريا يظهر علامات على التدهور في الوقت الذي يؤثر فيه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" سلبا على جميع قطاعات الأعمال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأوضح المعهد الكوري للتنمية في نشرته الشهرية عن الاتجاهات الاقتصادية، أن "الاقتصاد الكوري ينكمش بوتيرة سريعة مع تأثير تداعيات كورونا على جميع القطاعات".

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب"الكورية الجنوبية أن الناتج الصناعي الإجمالي بمختلف الصناعات تراجع بنسبة2.5% في أبريل الماضي، حيث وجه كوورنا المستجد ضربة قاسية للصادرات والإنفاق المحلي.

وفي مارس الماضي، تراجع الناتج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما يمثل التراجع الأكثر حدة منذ فبراير 2011.

وبلغت قيمة الصادرات 34.8 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ 45.7 مليار قبل عام.