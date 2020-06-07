استمرار حملات التعقيم والتطهير بمدينة القنطرة غرب للوقاية من كورونا

أكد كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك في إطار خطة مواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بحملة تطهير وتعقيم لشوارع مدينة القنطرة غرب، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المدينة قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بحملة إزالة وتنظيم شارع سوق الخضار وانزار المحلات بعدم وضع او عرض أي شي أسفل الرصيف والالتزام بالتنظيم.

وقام جهاز تحسين البيئة بحملة رش لمقاومة الباعوض والحشرات بشوارع المدينة، بحضور كوثر شبانه سكرتير المركز والمدينة ، ومحمود علام رئيس جهاز تحسين البيئة ، وعربي هويدي قسم الإشغالات ، ووليد اللقطى قسم المتابعة، وذلك ضمن عمليات التعقيم والتطهير المستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.