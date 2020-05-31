قاليباف: البرلمان الإيراني الجديد خاص بـ قاسم سليماني

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن مواجهة الأعداء وبقوة، وخاصة أمريكا وإسرائيل، من مبادئه الأساسية، مؤكدا على الالتزام بمواصلة طريق قاسم سليماني في دعم محور المقاومة.

وأضاف قاليباف، اليوم، "البرلمان الجديد هو برلمان الحاج قاسم سليماني، البرلمان الجديد ملتزم بمواصلة طريق قاسم سليماني في دعم محور المقاومة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولفت الرئيس الجديد للبرلمان إلى أن "دعم فلسطين وحزب الله وحماس والجهاد والشعب اليمني واجبا ثوريا ووطنيا"، وأكد على دعم البرلمان "للحكومة والمرجعية والشعب في العراق".

واعتبر قاليباف أن "التعامل مع الدول التي تمتلك سجلا أسودا في إيران خطأ استراتيجي".

كما أكد رئيس البرلمان الجديد على أن المجلس الجديد لا ينوي المواجهة مع الحكومة الإيرانية، لكنه لن يتساهل في متابعة حقوق ومصالح الشعب، كما أنه سيعمل على إصلاح ورفع العوائق القانونية من أمام الحكومة على طريق خدمة الشعب.

وتابع قاليباف أن البرلمان لن يسمح للحكومة الحالية والمقبلة بالتساهل في تطبيق القوانين التي تحل مشكلات الشعب.

وأضاف: "إيران تعاني من نقص في الثروة الاجتماعية، وهو ناجم عن عدم الكفاءة في الإدارة وابتعاد المسؤولين عن مبادئ الثورة، نعاني من عدم كفاءة وارتباك إداري في الأجهزة التنفيذية، سنتبع مع الحكومة نهجا ثوريا ومنطقيا لتوجيهها نحو الاتجاه المطلوب، سنتعامل مع الحكومة الحالية والمقبلة بناء على أن حل مشكلات الشعب واجب ثوري للبرلمان".

ولفت رئيس البرلمان إلى أن "الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران أدت إلى تفشي البطالة وخلق أزمات إجتماعية، وأن البلاد تعاني من تهديد الفساد الذي أدى إلى التمييز والاستياء وعدم تحقق العدل في المجتمع".