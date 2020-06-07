المؤتمر: نهدف إلى ضم شخصيات جديدة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية

أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب النؤتمر، أن الحزب جاهز من خلال شبابه وكوادره المدربة على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والمنافسة على جميع مقاعد مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية.

وقال صميدة لـ"الوطن"، إن الحزب يجهز حاليا للانتخابات من خلال ترتيب المواقع التنظيمية الداخلية على مستوى المحافظات وفق تقييم الأعمال وتقرير المتابعة الدورية الذي أعده الحزب خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة إلى ضم شخصيات عامة وسياسية ورجال أعمال في إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة وبهدف ضخ دماء جديدة لتنشيط الحزب على كل المستويات سواء السياسية أو المجتمعية.

وتابع صميدة أن الحزب درب خلال الفترة الماضية وأهل الكوادر من الشباب والمرأة من خلال مدرسة الكادر الحزبي و"جاهزين لخوض الانتخابات في أي وقت وننتظر قوانين الانتخابات ليتحدد على أساسها شكل العملية الانتخابية والمرشحين الذين سندفع بهم في الانتخابات".