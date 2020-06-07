فرج عامر: مصر لن تترك مرتزقة أردوغان يتحكمون في ثروات ليبيا

وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية، بأنه دستور عمل شامل يضمن التسوية الشاملة والحل السلمي للأزمة الليبية، ويحقق الأمن والاستقرار والسلام داخل ليبيا، ويحافظ على وحدة وسلامة أراضيها وثرواتها.

وقال "عامر" فى بيان أصدره اليوم، إن المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أكد للعالم كله أن القاهرة تقف دائمًا بجوار الأشقاء في الدول العربية، وأن الدبلوماسية المصرية بقيادة "السيسي" لها دورها التاريخي والمحوري والرائد تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وأوضح أن هذا المؤتمر أكد ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك أسلحتها من أجل بداية بناء الدولة.

وقال "عامر" إن التاريخ يؤكد أن مصر تقف دائمًا بجوار جميع الدول والشعوب العربية، ولا يمكن أن تترك أبدًا العدو التركي يتحكم في الثروات النفطية والطبيعية الليبية من خلال المرتزقة، والذين جلبهم النظام التركي الإرهابي ممثلًا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أردوغان.

وطالب النائب جميع القوى السياسية والشعب الليبي، بالعمل على تنفيذ جميع بنود إعلان القاهرة، خاصة وقف إطلاق النار بداية من غد الاثنين، لتحقيق الحل السلمي.