تحسن صحة رجاء الجداوي بعد حقن البلازما وتغادر العناية المركزة خلال يومين

كشف مصدر بمستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية، عن تحسن صحة الفنانة رجاء الجداوي، بعد حقنها بمصل البلازما حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى فيروس كرونا بوزارة الصحة.

ولفت المصدر إلى أن حالة رجاء الجداوي استقرت بشكل أفضل عن الأيام السابقة، مشيرا إلى استقرار درجة الحرارة والنبض ونسبة الأكسجين في الدم.

وأشار إلى أن الجداوي ما زالت على جهاز التنفس الصناعي والذي جرى وضعها علية منذ 6 أيام فجر الثلاثاء الماضي، ومن المنتظر أن يجري نقلها إلى غرفة عناية عادية خلال 48 ساعة.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي دخلت مستشفى العزل بالإسماعيلية، منذ أكثر من أسبوعين على أثر ارتفاع درجة حرارتها إلى 39.5 درجة.

وأجرت الجداوي أول مسحة لفيروس كروونا الأربعاء 27 مايو، وأثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ويوم الثلاء الماضي تدهورت حالتها الصحية، وجرى نقلها إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.