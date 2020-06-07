موسييف للفنون الشعبية الروسية في قناة وزارة الثقافة المصرية أون لاين

موسييف تستعرض الفنون الشعبية الروسية والعالمية على يوتيوب الثقافة في اطار البرامج والمواد الابداعية التى تبثها وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب يعرض فى التاسعة مساء الثلاثاء 9 يونيو حفلاً نظمته دار الاوبرا المصرية لفرقة الفنون الشعبية الروسية ايجور موسييف والتى تعد احد اعرق الفرق المتخصصة فى العالم ويضم عددا من التابلوهات الاستعراضية المبهرة التى تمثل مختلف حضارات وثقافة شعوب العالم .

الفرقة اسسها ايجور موسييف احد العارضين ومصممى الرقصات الرئيسيين بفرقة البولشوى عام 1936 حين طلبت منه الحكومة السوفيتية تنظيم أول مهرجان للفنون الشعبية الوطنية حيث نجح فى لفت الانظار للرقصات الوطنية التقليدية وانطلق بعدها بفرقته ليقدم عروضا مميزة فى أكثر من 65 دولة .