الثقافة تعتمد نتائج "تراثي 5" للفنون التشكيلية والتصوير

اعتمدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، أسماء الفائزين بمسابقة تراثي 5 للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، والتي طرحها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد ابو سعدة، والتي جرى توجيهها هذا العام للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي، احتفالا باختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2020 من قبل منظمة الايسسكو.

وأضاف أبوسعدة، في تصريحات صحفية: فاز بالمركز الأول في قسم الفنون التشكيلية المتسابقة شيرين مصطفى علي أبو زيد وتبلغ قيمة الجائزة 35 ألف جنيه، وحصل على المركز الثاني عمرو قنديل محمد إمام وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف جنيه، وحصل على المركز الثالث إسلام عبدالواحد عبدالوارث السنوسي وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف جنيه، و3 جوائز تشجيعية لقسم الفنون التشكيلية قيمة كل منها 5 آلاف جنيها لا غير، وحصل عليها كل من أحمد خميس عطية عبدالعاطى، ماهيتاب مجدي علي عبدالقادر، ساندي ناجي نصار واصف.

وفي قسم التصوير الفوتوغرافي، حصل على المركز الأول سعد حامد سعد الأزهري وتبلغ قيمة الجائزة 20 ألف جنيه، وحصل على المركز الثاني لمياء شريف علي حسن وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف جنيه، وحصل على المركز الثالث محمد مصطفى رياض صالح وتبلغ قيمة الجائزة 10 آلاف جنيه، و3 جوائز تشجيعية لقسم التصوير الفوتوغرافي قيمة كل منها 3 آلاف جنيه، وحصل عليها كل من "هشام حسن محمد توحيد، حسام سمير محمد المناديلي، إسلام سيد يوسف عليوه"، ومن المقرر أن تمنح شهادات مشاركة للأعمال المشاركة بالمعرض.

وتتكون لجنة التحكيم بعضوية: الدكتور أحمد هنو، الدكتور أيمن ونس، الدكتور حسين بكر، الفنان شريف سنبل، الدكتور فاطمة عبدالرحمن، الفنان التشكيلي محمد عبلة.