"قتلته عشان عملي سحر".. تفاصيل جريمة مقتل شاب على يد صديقه بالجيزة

"قتلته.. عملي سحر علشان يبوظ حياتي.. كتمت أنفاسه ورميت جثته من الدور الثالث".. بهذه الكلمات كشف الشاب الثلاثيني عن تفاصيل جريمته المروعة، جريمة قتل صديقه وإلقاء جثته من الطابق الثالث بمنطقة قسم الجيزة، في أثناء مثوله أمام قاضي المعارضات لنظر قرار تجديد حبسه على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بتفاصيل الواقعة قائلا: "كنا قاعدين عندي في الشقة.. وحدثت بينا مشادة كلامية.. وقلت له إن هو عملي سحر علشان يبوظ حياتي ويخلي مراتي تسيب البيت وتمشي.. مسكته خنقته ورميت جثته من الشباك عندي في الشقة بالدور الثالث.. كان يستاهل"، وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت المحكمة قرارا بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة، كانت بتلقي شرطة النجدة بالجيزة، لاغا بسقوط شخص من الطابق الثالث بمنطقة قسم الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، وتبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره يعمل سائق، لديه إعاقة "بتر في قدمه"، وتبين أن هناك آثار خنق حول الرقبة، وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب آخر وهو صديق المجني عليه "نقاش"، قتله لشكه بأنه "سحر له" ما تسبب في ترك زوجته المنزل له ودمر حياته.

وفحصت القوات الكاميرات التي أظهرت المتهم في أثناء التخلص من الجثة وإلقائها من الطابق الثالث، وباستئذان النيابة العامة، ألقي القبض على المتهم، وجرى التحفظ عليه، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وعرض على النيابة التي قررت حبسه على ذمة القضية، بعد أن سجلت اعترافات تفصيلية عن الجريمة.