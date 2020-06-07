مدير مستشفى الإسماعيلية العام: نستقبل الطوارئ على مدار 24 ساعة

أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مستشفى الإسماعيلية العام على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا مع الاستمرار في تدريب الفريق الطبى على إجراءات مكافحة العدوى وبرتوكولات التعامل مع حالات الاشتباه بالكورونا، وأنه يوجد قسم عزل لحالات الاشتباه بالكورونا لحين التأكد من النتيجة وتحويلها لمستشفى العزل بالمحافظة، كل حسب حالته.

وقال عبدالجواد، إن المستشفى يعمل بكامل طاقته طوال الأسبوع واستقبال حالات الطوارئ والحوادث وجميع العيادات تعمل بكامل طاقتها، عناية قلب، عناية عامة، عناية أطفال، حضانات، إضافة إلى كل العمليات الجراحية التي تجرى بالمستشفى من جراحة عامة وعظام ومخ وأعصاب ومسالك وأوعية دموية وقسطرة قلبية، وجراحات قلب وصدر.

وأضاف أن المستشفى يقوم بعمل غسيل كلوي لـ 320 مريضا يومياً بجانب حالات الطوارئ المترددة على المستشفى من جميع مراكز الإسماعيلية حوالي 60 مريضا شهريا طوارئ كلى صناعي.

وأكد مدير المستشفى العام على استمرار العمل بتطويرالمستشفى والبنية التحية بها عن طريق الشركات المختصة تمهيداً لاستلامها وبدء العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.