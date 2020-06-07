مدير مستشفى الإسماعيلية العام: نستقبل الطوارئ على مدار 24 ساعة

مدير مستشفى الإسماعيلية العام: نستقبل الطوارئ على مدار 24 ساعة
كتب:
جمال حراجى
07:38 م | الأحد 07 يونيو 2020
أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مستشفى الإسماعيلية العام على جاهزية المستشفى لاستقبال المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا مع الاستمرار في تدريب الفريق الطبى على إجراءات مكافحة العدوى وبرتوكولات التعامل مع حالات الاشتباه بالكورونا، وأنه يوجد قسم عزل لحالات الاشتباه بالكورونا لحين التأكد من النتيجة وتحويلها لمستشفى العزل بالمحافظة، كل حسب حالته.
وقال عبدالجواد، إن المستشفى يعمل بكامل طاقته طوال الأسبوع واستقبال حالات الطوارئ والحوادث وجميع العيادات تعمل بكامل طاقتها، عناية قلب، عناية عامة، عناية أطفال، حضانات، إضافة إلى كل العمليات الجراحية التي تجرى بالمستشفى من جراحة عامة وعظام ومخ وأعصاب ومسالك وأوعية دموية وقسطرة قلبية، وجراحات قلب وصدر.
وأضاف أن المستشفى يقوم بعمل غسيل كلوي لـ 320 مريضا يومياً بجانب حالات الطوارئ المترددة على المستشفى من جميع مراكز الإسماعيلية حوالي 60 مريضا شهريا طوارئ كلى صناعي.
وأكد مدير المستشفى العام على استمرار العمل بتطويرالمستشفى والبنية التحية بها عن طريق الشركات المختصة تمهيداً لاستلامها وبدء العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.