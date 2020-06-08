حظك اليوم الاثنين 8-6-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

من الصعب أن يقع مواليد برج الجوزاء في الحب، ويسعون لإقامة العلاقات العاطفية على أساس العقل، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك ويتجه ذهنك اليوم لتنمية كل شيء له علاقة بالمال والمدخرات أو الأملاك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك طاقة ويقظة وحضورا أخاذا وتتمتع بسحر لا يُضاهى.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.