يوميات كورونا في الخليج.. السعودية تقترب من 100 ألف إصابة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى6.913.561، فيما وصل إجمالي الوفيات 399.898، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.384.451 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، امس السبت، تسجيل 3121 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد ليصبح الإجمالي 98869 حالة .

وأكدت الوزارة السعودية، تسجيل 1175 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 71791 حالة تعافٍ، وتسجيل 34 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات لـ 676 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأوضحت الصحة السعودية، أن عدد الحالات النشطة بلغ 26402؛ منها 1484 حالة حرجة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 930 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 239 لعمانيين و 691 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات16016 و72 وفاة وتماثل 3451 حالة للشفاء.

وأشارت الصحة العمانية، إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2463، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 1700 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بكورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأشارت الوزارة القطرية، في بيان، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات والوفيات إلى 67195 إصابة و 51 وفاة.

وأوضحت الصحة القطرية، أن الإصابات الجديدة هي لعمالة وافدة نتيجة المخالطة وان حالتي الوفاة تعودان لشخصين يبلغان كلاهما من العمر "57 عاما" كانا يعانيان من امراض مزمنة.

وذكرت الوزارة القطرية، ان عدد حالات الشفاء بلغت 1592 ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 42527 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل حالة وفاة بكورونا المستجد" ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 23 حالة إضافة إلى تسجيل 389 إصابة جديدة.

واوضحت الوزارة على حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ان حالة الوفاة تعود لوافد لديه أمراض وظروف صحية كامنة، مضيفة ان الإصابات الجديدة من بينها 200 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 157 حالة لمخالطين لمصابين و 32 حالة قادمة من الخارج.

وأوضحت الوزارة البحرينية، ان العدد الإجمالي "للحالات المتعافية" في البحرين بلغ 9020 حتى الان بعد تسجيل 435 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج.

وذكرت الصحة البحرينية، ان عدد الحالات القائمة بلغ 5181 منها 5168 "مستقرة" و 13 تحت العناي

تسجيل 487 اصابة جديدة بكورونا في الكويت من بينهم 81 مصريا

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس السبت، تسجيل 487 اصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 31131 حالة في حين تم تسجيل 10 حالات وفاة أثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى254 حالة.

وسجلت الوزارة الكويتية، شفاء 1005 حالات ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 19282 حالة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الاصابة الـ487 السابقة تضمنت 195 حالة لمواطنين كويتيين و81 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية و67 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و47 حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى.

وأضاف السند- حول آخر المستجدات في العناية المركزة- أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 180 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11595 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعةالماضية عدد 448 شخص وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر السند، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2724 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 311624 ألف فحص.