مطار القاهرة يستقبل 642 مصريا عائدا من السعودية والكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، 3 رحلات دولية قادمة من الكويت والسعودية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى التي استقبلها مطار القاهرة الدولي سيرتها شركة النيل للطيران وعلى متنها 180 مصريا، عائدين من الرياض، بينما وصلت الرحلة الثانية التابعه للشركة الكويتية للطيران، قادمة من الكويت تقل 300 مصري، ووصلت الرحلة الثالثة من الكويت وعلى متنها 162 مصريا تابعة لشركة الجزيرة للطيران، ليصبح إجمالى عدد المصريين العائدين من الخارج 642 مصريا حتى ساعة تاريخه.

ولفتت المصادر، إلى أن جميع العائدين تم استقبالهم بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي الإجباري بالحجر، وتم السماح لجميع العائدين بالمغادرة لمنازلهم.

كانت "الوطن" علمت من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، نجح أمس في مد جسوره إلى 8 دول عربية وأوربية، مؤكدة أن مطار القاهرة الدولي استقبل أمس 23 رحلات جوية استثنائيه قادمة من المملكة العربية السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي دار السلام، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت المصادر، لـ"الوطن"، أن الرحلات كانت وتقل على متنها 3346 مصريا.