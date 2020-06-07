إذا مرت 10 أيام على مصاب كورونا دون أعراض فهو غير معد.. طبيب يفسر السبب

"50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تخضع للعزل المنزلي، والمصاب الذي تجاوز 10 أيام دون أعراض غير معد"، تصريح للدكتور محمد حسان، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري.

وأوضح حسان أنّ الاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتقليل الضغط على المستشفيات، وتقليل الضغط على تحليل pcr.

حتة: هناك فترة لنقل العدوى بخلاف فترة الحضانة، والمعروف أن الفيروس يبدأ بنشاط ويقل نشاطه بالتدريج

الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، فسّر تصريحات مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة أنّ هناك فترة لنقل العدوى بخلاف فترة الحضانة، والمعروف أنّ الفيروس يبدأ بنشاط ويقل نشاطه بالتدريج، ما يفسر الحديث بأنّ المصاب الذي تجاوز 10 أيام دون أعراض غير معد.

وأضاف حتة، لـ"الوطن"، أنّ معايير تحاليل الدم دائما تختلف، فالفيروس قد يترك بقايا لا تزال بالدم وتظل النتيجة إيجابي، لكنه قد لا يرتقي لدرجة ظهور أعراض أو نقل عدوى لآخرين، وهنا تكون نتائج التحاليل إيجابية، لكن لا يستطيع نقل العدوى لضعف الفيروس.

وأوضح أستاذ الصحة العامة، أنّ تحاليل الدم تتوقف عليها الأجسام المضادة وتفاعل الجسم معها، لكن يفضل استكمال فترة التعافي للنهاية وفترة الحضانة الفيروس لضمان عدم نقل المصاب لأي عدوى للآخرين.