الصحة: إذا مرت 10 أيام على مصاب كورونا دون أعراض فهو غير معد

عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، اليوم، اجتماعا لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بحضور ممثلي وزارة الصحة والتعليم العالي.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسان، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، خلال اجتماع اللجنة، إنّ المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر لم يصل للمعدل الأساسي، مع وصول مصر للأسبوع الـ17 منذ أول إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مصر، مشيرا إلى أنّ معدل التعافي وصل لنحو 25%، كما انخفضت حالات الوفاة من 7% لـ3%.

وأوضح حسان، أنّ 50% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تخضع للعزل المنزلي، والمصاب الذي تجاوز 10 أيام دون أعراض يعتبر متعاف وغير معد، دون الحاجة للجوء لتحليل pcr، وبالتالي فالاستراتيجية الجديدة لوزارة الصحة لتقليل الضغط على المستشفيات، وتقليل الضغط على تحليل pcr.