الصحة تحدد شروط خروج الحالات البسيطة من مستشفيات العزل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ضوابط خروج الحالات المتوسطة المصابة بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والفرز، والتي تضمنت مرور 10 أيام من بداية ظهور الأعراض، على أن يكون آخر 3 أيام دون ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية.

وشملت ضوابط الخروج للحالات المتوسطة من مستشفيات العزل والفرز، ثبات في صورة الأشعة وعدم وجود أي تطور إلى أن يكون نسبة تشبع الأكسجين بالدم لا تقل عن 92% بالتنفس الطبيعي ودون مساعدة الأكسجين الخارجي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إنّ الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أنّ المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.