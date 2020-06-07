الأرصاد: تقلبات في الطقس حتى نهاية الربيع.. والرطوبة تصل لـ75%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على مصر الأسبوع الحالي، إذ تصل درجة الحرارة اليوم على القاهرة والوجه البحري 38 درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أنّ درجات الحرارة العظمي والصغرى على القاهرة والوجه البحري اليوم، تسجل الصغرى 21 والعظمى 38، بينما تسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد الصغرى 29، والعظمى 42، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تسجل درجة الحرارة الصغرى 26، والعظمى 36.

بينما تسجل القاهرة غدا الاثنين درجة الحرارة الصغرى 19، والعظمي 37، وتشهد انخفاض الحرارة بمعدل درجة مئوية، والوجه البحري الصغرى 19، والعظمى 34 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد تسجل درجة الحرارة الصغرى 30، والعظمى 44 درجة مئوية.

وتشهد درجات الحرارة في نهاية الأسبوع الحالي يوم الجمعة، زيادة درجات الحرارة بمعدل درجة مئوية لتسجل القاهرة والوجه البحري درجة الحرارة الصغرى 21، والعظمى 39 درجة، وعلى جنوب الصعيد الصغرى 28، والعظمى 41 درجة مئوية.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أنّ الطقس يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمقدار من 2 إلى 3 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، وتتراوح درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع بين 37 إلى 38 درجة، مشيرا إلى أنّ التقلبات الجوية التي نشهدها قبل دخول فصل الصيف والذي يبدأ رسميا في 21 يونيو الحالي، ترجع إلى تأثير منخفض السودان الموسمي، الذي يؤثر برياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

وأضافت شاكر أنّ هناك نسبة رطوبة خلال الأيام القادمة، من المتوقع أن تتراوح بين 70 إلى 75% وتكون أثناء الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وتنخفض أثناء النهار لتصل إلى من 30 إلى 40%، يزيد ارتفاع نسبة الرطوبة إلى مزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ونصحت شاكر المواطنين بارتداء الملابس القطنية الفاتحة أثناء النهار، وارتداء أغطية للرأس وخاصة العاملين تحت أشعة الشمس المباشرة، منعا للإصابة بضربات الشمس، والابتعاد عن المواد السكرية والأملاح مع تناول كميات كبيرة من المياه.

وصرح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس حاليا يشهد تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض بدرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية، إذ ترتفع درجات الحرارة عن المعدل بقيمة من درجتين إلى 3 درجات.

وأضاف شاهين، لـ"الوطن"، أنّه من المتوقع أن تسود موجة حارة على البلاد، اليوم، إذ ترتفع درجات الحرارة، وتصل إلى 38 درجة مئوية على القاهرة، وتعود لمعدلاتها مرة أخرى على مدار نهاية الفصل.

ونصح شاهين، بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي إذ تشهد الخرائط الجوية تغيرات حادة وسريعة بسبب فصل الربيع، والقيادة بهدوء على الطرق في الصباح الباكر خاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية نتيجة تكون الشبورة المائية، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات.