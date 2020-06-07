الطقس اليوم الأحد 7-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا، مع شبورة خفيفة صباحًا، ورياح معتدلة، وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

وأضاف خبراء الأرصاد أنّه يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة نهارًا، لطيف ليلًا، ويكون هناك أمطار خفيفة ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أنّه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة وأجزاء من مناطق الرياض، القصيم، نجران والمدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أنّه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار، فيما يسود طقس مائل للحرارة ليلًا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة.