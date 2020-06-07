رجعتيني لبدايتي.. عاصي الحلاني يرقص مع زوجته على أنغام أغنيته الجديدة
كتب:
هبة أمين
06:08 م | الأحد 07 يونيو 2020
نشر الفنان عاصي الحلاني، فيديو بصحبة زوجته، وهما يرقصان سويًا على أنغام أغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي".
ونشر "الحلاني"، عبر حسابه على موقع إنستجرام، مقطع صغير من الأغنية الجديدة المرتقب تصويرها بطريقة الفيديو كليب، معلقًا عليها قريبًا.
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ويحرص الفنان عاصي الحلاني، على مشاركة جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جزء من حياته اليومية في ظل تداعيات فيروس كورونا، منها نشره مؤخرًا فيديو أثناء قيامه بتمرينات رياضية من داخل منزله، معلقًا عليها:باللياقة البدنية يمكن أن تقلل من خطر الاكتئاب، قولوا الله وشدوا الهمة.
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باللياقة البدنية يمكن أن تقلل من خطر االاكتئاب .. قولوا الله وشدوا الهمة #جمعة_مباركة عليكم احبائي #عاصي_الحلاني #assihallanifarm #assielhallani
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