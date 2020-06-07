رجعتيني لبدايتي.. عاصي الحلاني يرقص مع زوجته على أنغام أغنيته الجديدة

نشر الفنان عاصي الحلاني، فيديو بصحبة زوجته، وهما يرقصان سويًا على أنغام أغنيته الجديدة "رجعتيني لبدايتي".

ونشر "الحلاني"، عبر حسابه على موقع إنستجرام، مقطع صغير من الأغنية الجديدة المرتقب تصويرها بطريقة الفيديو كليب، معلقًا عليها قريبًا.

ويحرص الفنان عاصي الحلاني، على مشاركة جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، جزء من حياته اليومية في ظل تداعيات فيروس كورونا، منها نشره مؤخرًا فيديو أثناء قيامه بتمرينات رياضية من داخل منزله، معلقًا عليها:باللياقة البدنية يمكن أن تقلل من خطر الاكتئاب، قولوا الله وشدوا الهمة.