ممر شرفي وزغاريد.. مسشفيات "عزل" الشرقية تحتفل بتعافي 27 حالة

أعلن الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، خروج 27 شخصا تماثلوا للشفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 187 حالة.

وتابع شوقي: "تم اليوم خروج عدد من المتعافين للمرة الأولى من ثلاثة مستشفيات منهم ٩ حالات من مستشفى السعديين، و 10 من ههيا، وحالة من مستشفى الصوفية المركزي، بجانب 4 حالات من مستشفى العزل بفاقوس، و4 حالات من مستشفى الصدر، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 187 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 106 بعزل الزقازيق، و17 بالصدر، و26 بعزل فاقوس، و3 بحميات الزقازيق، و6 بمستشفى كفر صقر، و7 بمستشفى الإبراهيمية، و2 بحميات فاقوس، و9 بمستشفى السعديين، و10 بمستشفى ههيا المركزي، وحالة بالصوفية".

كما عبرت المستشفيات عن فرحتها بتمام شفاء المرضى، كل بطريقته، حيث أجرى أحدها ممرا لخروج الحالات المتعافية وسط اصطفاف أفراد الجيش الأبيض، بينما وزع آخرون باقات من الورود على المتعافين في مناخ من السعادة وتصفيق حار وزغاريد من الفرق الطبية.

يشار إلى أن عدد الحالات الإيجابية بالمحافظة، بلغت نحو 1300 حالة، بينهم 3 ممرضات وطبيبان وصيدلانية.