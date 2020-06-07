هنا الزاهد لـ محمود حميدة: ليا الشرف أكون معاك في "الغسالة"

عبرت الفنانة هنا الزاهد، عن سعادتها للتعامل الفني مع الفنان محمود حميدة، من خلال فيلم الغسالة، المرتقب عرضه قريبًا.

ونشرت "هنا"، عبر حسابها على موقع إنستجرام، صورة تجمعها بالفنان محمود حميدة، مصحوبة بتعليق: "كان ليا الشرف إني أقف قدام حضرتك في فيلم الغسالة".

فيلم الغسالة من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلام، طاهر أبو ليلة، والفنانة شيرين رضا، التي حضرت الاحتفال بانتهاء التصوير، فضلًا عن قيامها بتصويرها أفيش الفيلم.

واحتفل صناع العمل، بانتهاء تصوير مشاهد فيلم الغسالة، الذي يجمع للمرة الثانية أحمد حاتم بالفنانة هنا الزاهد، بعد فيلم قصة حب.