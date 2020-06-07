عاجل.. ترامب يأمر الحرس الوطني بالانسحاب من العاصمة واشنطن

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرس الوطني، بالانسحاب من العاصمة واشنطن، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وكشف مسؤول أمريكي كبير، أن الرئيس دونالد ترامب، سعى إلى نشر 10 آلاف جندي في العاصمة واشنطن، لمنع استمرار الاحتجاجات، إلا أن إدارته رفضت ذلك بشدة.

وأوضح المسؤول، الذي تحدث لوكالة "رويترز"، ولم تُذكر هويته، أن "ترامب" قال لمستشاريه خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، إنه يريد نشر 10 آلاف جندي من قوات الجيش في منطقة واشنطن، لوقف الاضطرابات المدنية احتجاجا على مقتل المواطن من أصول أفريقية جورج فلويد، على يد عناصر في شرطة مدينة مينيابوليس.