الرئيس الأمريكي: بلادنا تواصل تطوير العلاجات المضادة لكورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تواصل تطوير العلاجات المضادة لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفا في مؤتمر صحفي بشأن تطورات كورونا: "نركز على تجارب 14 لقاحا محتملا لفيروس كورونا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح ترامب: "نأمل بالحصول على لقاح لفيروس كورونا بحلول نهاية العام أو قبل ذلك"، مشيرا إلى أنه "عندما نتوصل للقاح سنوزعه على الجميع".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنعمل مع أي دولة تطور لقاح مضاد لفيروس كورونا"، موضحا: "مستعدون للتعاون مع الصين في حال اكشتفت لقاحا للفيروس".

وتابع ترامب قائلا: كل الولايات تقريبا بدأت تأخذ إجراءات لفتح الاقتصاد الأمريكي.