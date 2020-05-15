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محمود مسلم

الرئيس الأمريكي: بلادنا تواصل تطوير العلاجات المضادة لكورونا

ترامب: مستعدون للتعاون مع الصين في حال اكشتفت لقاحا للوباء

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(وكالات)
08:25 م | الجمعة 15 مايو 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تواصل تطوير العلاجات المضادة لوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفا في مؤتمر صحفي بشأن تطورات كورونا: "نركز على تجارب 14 لقاحا محتملا لفيروس كورونا"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح ترامب: "نأمل بالحصول على لقاح لفيروس كورونا بحلول نهاية العام أو قبل ذلك"، مشيرا إلى أنه "عندما نتوصل للقاح سنوزعه على الجميع".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنعمل مع أي دولة تطور لقاح مضاد لفيروس كورونا"، موضحا: "مستعدون للتعاون مع الصين في حال اكشتفت لقاحا للفيروس".

وتابع ترامب قائلا: كل الولايات تقريبا بدأت تأخذ إجراءات لفتح الاقتصاد الأمريكي.