البيئة والشباب والاتحاد الأوروبي يدشنون شبكة مبادرون من أجل البيئة

بدعم من برنامج حوار المتوسط للحقوق والمساواة والاتحاد الأوروبي، وتحت رعاية وزارتي البيئة والشباب والرياضة تم تدشين شبكة المبادرات البيئية وملتقى مبادرون من أجل البيئة #Be_Eco# ومهرجان فنون البيئة عبر المنصات الالكترونية منها "حرفة وحرف"، و"اتحضر للأخضر"، وبرنامج دعم المبادرات الشبابية بالتزامن مع يوم البيئة العالمي بدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات برنامج 10 أيام من أجل المتوسط والتي يشارك فيها 30 ناشطا بيئيا من 10 دول عربية.

تهدف شبكة المبادرات البيئية لدعم شباب المبادرين والمشروعات الناشئة والتي تتحسس طريقها نحو النجاح، والتي يفتقر بعضها للدعم المادي واللوجيستي مما قد يعرضها للفشل، ويأتي دور الشبكة كحلقة وصل للتعريف بالمبادرات والإعلان عنها والتشبيك بين أصحابها وبين صناع القرار، ورجال الأعمال والمهتمين بالبعد البيئي.

وعلى هامش إطلاق الشبكة تقام سلسلة من الفعاليات منها ندوات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومسابقات أفضل مبادرة بيئية تحت عنوان المبادر البيئي، وأفضل فيلم وفيديو يتناول موضوعات البيئة تحت عنوان البيئة في دقيقة، وأفضل صورة للطبيعة ومشروعات إعادة التدوير ووقف استخدام البلاستيك تحت عنوان دورهاوعمرها.

يأتي الملتقى في نسختة الأولى هذا العام وسط ظروف استثنائية أجبرت العالم على إعادة النظر للمخاطر البيئية التي تحيط بكوكبنا الذي بدأ التعافي واستعادة توازنه بعدما توقفت الكثير من مظاهر التلوث.

يكمن الهدف من هذا الملتقى في منح الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي فرصة للتقليل من التلوث والنفايات وتقليل استهلاك البلاستيك من أجل حياة أنظف؛ وبيئة أكثر استدامة وتوعيتهم بشكل مباشر بشأن أهمية مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة سواء لأنفسهم أو للأجيال القادمة.

ويدعو الملتقى صناع الأفلام القصيرة والوثائقية ومصوري الحياة البرية ومحبي الطبيعة وأصحاب المبادرات البيئية للمشاركة في الملتقى للتعريف بالبيئة وعناصرها والمخاطر المحيطة بها من خلال مسابقة أفضل صورة للبيئة، وأفضل صورة ترصد التنوع البيولوجي، وأفضل صورة ترصد المخاطر المحيطة بالبيئة، وأفضل صورة من ذوي الهمم، ومسابقة البيئة في دقيقة، وتتضمن فيديو يرصد البيئة من حولنا مدته من دقيقة لثلاث دقائق، وأفلام وثائقية وتسجيلية حول البيئة.

يقام الملتقى أونلاين عبر منصة حرفة وحرف للمبادرات التنموية وبرعاية وزارة البيئة مبادرة الرئيس اتحضر للأخضر، ووزارة الشباب والرياضة وبرنامج دعم المبادرات الشبابية إيدك معانا بوزارة الشباب والرياضة، وبدعم برنامج حوار المتوسط للحقوق والمساواة التابع للاتحاد الأوروبي.