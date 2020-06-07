جونسون يؤكد استعداد بلاده لدعم بغداد في مواجهة التحديات المختلفة

عبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استعداد بلاده لدعم الحكومة العراقية في تصديها لتحديات عديدة، يأتي في مقدمتها مواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" التي تجتاح العالم بأسره، وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي.

جاء ذلك في رسالة خطية بعث بها جونسون إلى مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقام بتسليمها، اليوم، السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان - أوردته الوكالة الوطنية العراقية - أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الأمني والاقتصادي والاستثماري، والأوضاع في العراق والمنطقة، والتحديات التي يواجهها البلد.

وأثنى الكاظمي، على دعم بريطانيا للعراق، مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما.