جونسون يضع خططا لإعادة بناء بريطانيا بعد جائحة كورونا

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن يضع قريبا خططا لـ "إعادة بناء بريطانيا"' في أعقاب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وسط تقارير تفيد بأنه يسعى لتخفيف قيود الإغلاق بسرعة لإنقاذ ملايين الوظائف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" أنه من المتوقع أن ينتهز رئيس الوزراء فرصة إلقاء خطاب رئيسي لإعادة إطلاق الأجندة المحلية للمحافظين بشكل فعال بعد أن تحول انتباه الحكومة إلى أزمة "كوفيد19"، التي انخفضت خلالها شعبية الحزب في استطلاعات الرأي.

وسيترأس جونسون هذا الأسبوع اجتماعا لمجلس الوزراء لإطلاعهم على الخطوات التالية لتخفيف الإغلاق لعدد من القطاعات، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 15 يونيو الجاري.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم أن رئيس الوزراء يعتزم الإعلان عن خطط لتخفيف القيود على حفلات الزفاف ومراسم الجنازات ابتداءً من الشهر المقبل، بالإضافة إلى الإجراءات الممكنة لإعادة فتح مراكز تصفيف الشعر قبل 4 يوليو ومن المقرر أن تفتح الكنائس وأماكن العبادة الأخرى ابتداء من 15 يونيو.