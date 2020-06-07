وزير التعليم عن الثانوية العامة: "مفيش دور ثالث السنة دي"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيجرى تأجيل الامتحان للطلاب للدور الثاني بالدرجة الفعلية وهو ما لا يحدث في الأحوال العادية حال وجود لحنة سير للامتحان في منطقة بها حجر صحي.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، أنه سيسمح بدخول الدور الثاني بالدرجة الفعلية للطالب الذي يثبت عدم سلامته الصحية بناءً على التقرير الطبي، موضحا أنه عند الاشتباه في أثناء انعقاد اللجنة يعرض الأمر على المسؤول الصحي؛ لتحديد خروجه أو بقائه في اللجنة، وعند الخروج يذهب إلى المستشفى للحصول على تقرير؛ للحفاظ على حقوقه في الامتحان.

وتابع: "لو اللي سمح له إنه يدخل دور تاني بناءً على ظرف قهري ورسب فيها فله محاولة تانية، والمرة دي مفيش دور تالت، لأن المحاولة التالتة مخصصة للطالب صاحب الظرف القهري وليس الطالب العادي".