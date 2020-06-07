2000 طبيب وممرض ومسافة 2 متر.. خطة "الصحة" لامتحانات الثانوية العامة

كشفت هيئة التأمين الطبي عن مقترح لتنفيذ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، التي ستبدأ في 21 يونيو الجاري، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان، إنه جرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم على الإعداد الطبي لتوفير الخدمات الصحية للممتحنين في 2091، مشيرة إلى أنه جرى تخصيص أكثر من 2000 طبيب وممرض للإشراف على التنفيذ.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن الإجراءات الوقائية تشمل الوجود قبل بدء دخول الطلاب؛ للتأكد من تطهير وتعقيم اللجان، والتأكد من التباعد الاجتماعي في اللجان، وأن تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن مترين، وأن تكون اللجان جيدة التهوية مع التأكد من ارتداء الواقيات الشخصية، وقياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخول اللجنة.

وشدد على تأكيد توفير أدوية الطوارئ، وأدوية مكافحة العدوى الخاصة بالإشراف الطبي، والتأكد من صلاحية أجهزة الضغط والسماعات مع إرسال بيان يومي بالحالات الطارئة، والحالات التي جرى إحالتها إلى المستشفيات والإجراءات المتبعة والإبلاغ الفوري للأحداث غير المتوقعة في حينه.

وأوضحت أنه سيجرى المرور المستمر على اللجان، والتأكد من تطبيق مكافحة العدوى والتزام الجميع بارتداء الواقيات الشخصية، وتطبيق التباعد الاجتماعي مع توفير الإرشادات الخاصة بالحماية من مرض كورونا، وتواجد الفريق الطبي حتى نهاية آخر طالب من اللجان للاطمئنان على سلامة الطلاب.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة أندرويد https://play.google.com/store/apps/details.