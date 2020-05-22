وزيرة التخطيط ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة العام المالي الجديد

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر ديوان الوزارة لمناقشة خطة العام المالي 2021/2020 للمحافظة، ومقترح تطوير مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة، ومشروع تطوير مسار العائلة المقدسة وتطوير منظومة الكاميرات الأمنية بسانت كاترين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولي أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، ما يمثل أثرًا إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن الدولة المصرية تولي أولوية مُتقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء والصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل ضمن الأهداف العامة لجهود التنمية المكانية، إضافة إلى التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية والحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية، مع إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعّدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أن خطة العام المالى 2021/2020 تتضمن توجيه نحو 19.2 مليار جنيه للمحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادى الجديد) بنسبة نمو تجاوزت 60%، متابعة أن جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة بخطة عام 2021/2020 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ حوالي 3.68 مليار جنيه، حيث يستحوذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنسبة 23.6%.

وأكدت أن من ضمن أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها فى جنوب سيناء بخطة العام المالي الجديد إنشاء 7 تجمعات سكنية زراعية فى نطاق المحافظة، واستكمال إنشاء جامعة الملك سلمان وعدد من مشروعات مياه الشرب، والنقل والتخزين بالمحافظة.