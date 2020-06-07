متظاهرون يحطمون تمثالا تاريخيا لتاجر عبيد في إنجلترا

أفادت قناة "BBC عربي"، في نبأ عاجل، بقيام متظاهرين بتحطيم تمثالا تاريخيا لتاجر عبيد في مدينة بريستول، جنوب غرب إنجلترا.

وأعلن كريسيدا ديك قائدة شرطة العاصمة البريطانية لندن، في وقت سابق اليوم، إصابة 14 من أفراد الشرطة في اعتداءات "صادمة وغير مقبولة بالمرة" خلال احتجاجات مناهضة للعنصرية في وسط لندن، أمس.

وبعد يوم اتسم بالسلمية إلى حد بعيد، اشتبكت مجموعة صغيرة من المحتجين مع أفراد من خيالة الشرطة، بعد أن احتشد آلاف للتعبير عن غضبهم من وحشية الشرطة إثر مقتل جورج فلويد في مدينة منيابوليس الأمريكية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".