"الشرقية للدخان" تنفي تقليص الإنتاج اليومي في الأسواق

نفى مرسي أبو عامر المتحدث الرسمي باسم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" تقليص إنتاج السجائر المحلية خلال الفترة الماضية.

واضاف "أبو عامر" لـ"الوطن" أن مصانع الشركة تعمل بكامل الطاقة بالتزامن مع اتخاذ الإجرءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة العمال.

وحول الشكاوى من نقص السجائر في الأسواق، قال "أبو عامر" إن الشركة تضخ منتجاتها في الأسواق وفق الخطط المعتادة وقد يلجأ بعض تجار التجزئة لتعطيش السوق أملا في زيادة أسعار السجائر لافتا إلى أنه ليس من بين صلاحيات الشركة الرقابة على التجار، مشيرا إلى أن رقابة الأسواق مهمة الجهات الرقابية.

كانت وكالة رويترز أكدت أن سوق السجائر المحلية في مصر يعاني حاليا من نقص ملحوظ في المعروض، وإن كان المنتج المحلي الوحيد للسجائر.

ويقول مدخنون حاورتهم رويترز في 13 محافظة بمصر إن النقص يتركز في الأصناف "الشعبية" الرخيصة التي يقبل عليها المصريون بدرجة أكبر.

وعزا إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، النقص إلى "جشع التجار"، قائلا إن غالبية التجار قاموا بتخزين السجائر اعتقادا أن الحكومة سترفع أسعارها في يوليو"، بحسب رويترز.