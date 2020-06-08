صور.. كريم عبدالجواد عن دوره في "الاختيار": نجحت ببركة الشهيد الشبراوي

جسد الفنان كريم عبدالجواد شخصية الشهيد البطل أحمد عمر الشبراوي في مسلسل "الاختيار"، والذي عُرض ضمن ماراثوان الدارما في شهر رمضان الماضي.

و"الشبراوي"، كان قائدًا لسرية بالكتيبة 103 صاعقة، مع الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، ورافقه للشهادة في حادث كمين البرث في يوليو 2017، كما سبق له الخدمة مع الشهيد العقيد أركان حرب رامي حسنين في نفس الكتيبة، حتى نال الشهادة وخلفه "منسي".

وقال الفنان كريم عبدالجواد لـ"الوطن" إن ترشحه لتجسيد شخصية "الشبراوي" جاء عن طريق مخرج المسلسل بيتر ميمي، والمخرج المنفذ خيري سالم.

شاركت في فيلم قصير عن "شبراوي" وبعد 3 سنين اترشحت لتجسيد دروه

واعتبر "عبدالجواد" أن الحظ حالفه كثيرًا في الترشح لدور الشهيد الشبراوي، خصوصًا أنه شارك في صناعة فيلم قصير عنه أثناء قضائه للخدمة العسكرية، "وأنا بقضي الجيش شاركت في فيلم عن الشهيد، وسجلنا مع أهله، وكان عندي معلومات كتيرة جدًا عنه، لإني سجلت مع مراته وابنه ووالدته ووالده، وبعدها بـ3 سنين جالي أجسد دوره، فكان الموضوع سهل عليا جدا لأني كنت مذاكره".

وأشار "عبدالجواد" إلى أنه لم يكتف بمعلوماته السابقة عن الشهيد الشبراوي، ولكنه تواصل مع أصدقائه وزملائه وقادته والمقربين منه ومن عائلته لمعرفة المزيد عن الشخصية.

وأكد أن تجربة تجسيد دور شهيد واجب بالقوات المسلحة، ليست سهلة على الإطلاق وتختلف عن تجسيد أي شخص آخر، "تجسيد دور الشهيد مرهق جدًا، ومسؤلية كبيرة، خصوصًا إن أهله موجودين على قيد الحياة، وهيشوفوا الشغل اللي هعمله".

الدور نال إعجاب عائلته وتواصلوا معي وعبروا عن سعادتهم

وذكر "عبدالجواد"، أنه بعد عرض المسلسل تلقى اتصالات من أهل الشهيد الشبراوي، الذين أعربوا عن سعادتهم بما قدمه، وتوصيل صورة ابنهم البطل للمصريين: "كل أهله تواصلوا معايا وكلموني ومبسوطين من الشغل اللي شافوه في المسلسل، سواء زوجته ووالدته ووالده وأخوه".

وأوضح أنه كان يمتلك الخبرة العسكرية الكافية لتجسيد دور الشهيد شبراوي، خصوصًا أنه قضى فترة تجنيده كضابط احتياطي لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه استعد لدوره بشكل شخصي عن طريق رفع لياقته البدنية.

أتمنى تكرار تجربتي مع أمير كرارة

وعن تجربة العمل مع الفنان أمير كرارة بالمسلسل، قال "عبدالجواد" إنه كان سعيدًا بها ويتمنى تكرارها مرات كثيرة.

واستكمل عبدالجواد: "أمير كرارة فعلا رقم 1 في تفاصيل النجومية، ويستحق كل النجاح، وبيتر بيطلع الواحد في أحسن حالاته ،ونفسك بتكون مفتوحة للشغل، خصوصًا بعد النتائج المبهرة اللي بتتحقق".

حجم الأذى النفسي في تصوير معركة البرث كان كبيرًا جدًا علينا

وذكر "عبدالجواد" أن مشهد الاستشهاد يعد من أصعب المشاهد التي مر بها أثناء تصوير المسلسل "كان صعب نفسيًا خصوصًا، إن أهله هيشوفوه ودي الحاجة الوحيدة اللي سمعوا عنها وماشفوهاش، وكنت شايل همها لأنها كانت الأصعب وطلعت أحلى حاجة، ومكنتش متوقع النجاح بالصورة دي".

وتابع: "تجربة تجسيد دور الشهيد وأجواء الحرب والدم نفسيًا بتتعب البني آدم، ومشاهد معركة البرث وإحنا بنصورها كانت متعبة جدًا وبالأخص مشاهد الإخلاء في الحمام، كلنا كنا تعبانين نفسيًا، ومش عارف الواقع كان عامل إزاي لما ده كان حالنا في التصوير، والأذى النفسي اللي شوفناه في التصوير أكيد مش ربع اللي الأبطال عاشوه وواجهوه".

ولفت "عبد الجواد" إلى أنه يريد الخروج عن إطار دور الضابط، الذي كرره آخر 3 سنوات أكثر من مرة "عاوز أعمل أدوار تانية غير الضباط، وأعمل شخصيات مختلفة لأبطال مختلفة ويكونوا أبطال في أماكنهم".

الإختيار تجربة "هايلة" ومختلفة عن أي عمل درامي

وعن مسلسل "الاختيار" ومقارنته بأعمال فنية أخرى قال: "أول مرة أجرب الأكشن، ولكنها كانت تجربة هايلة جدًا، والمسلسل ده يختلف عن المسلسلات الدرامية، هو أصعب جدًا وممتع جدًا، ومبسوط جدًا بدور شبراوي وبرد فعل الناس عليه، وفي جزء من النجاح مكنتش حققته في حياتي الفنية كلها حققته في الدور ده، والناس حابة شبراوي جدًا ونجاحي فيه ببركته".

واستكمل عبدالجواد: "الشهداء دول كان فيهم حاجة لله، ومنعرفش عملوا إيه في حياتهم علشان ربنا يخلدهم بالشكل ده.. ووشهم علينا كلنا كان كل خير.. والناس بيقابلوني في الشارع مبسوطين وواخدين كذا جملة من الشخصية وبيرددوها لي".