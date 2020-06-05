تامر مجدي: ذهبت لقبر الشهيد علي وتحدثت مع والدته بعد مسلسل الاختيار

قال الفنان تامر مجدي، الذي جسد دور الشهيد علي علي بمسلسل الاختيار، إنه سعيد بالعمل مع الفنان أمير كرارة، مؤكدًا أنه كان يعتبره أخيه الصغير ويدعمه في العمل، وأنه من الشخصيات المحبوبة، ويخفف على جميع الفنانين المشاركين في المسلسل.

وأضاف "مجدي" خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة dmc، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن دوره في مسلسل الاختيار له بصمة، مضيفا أنه ذهب لقبر الشهيد علي، وتحدث مع والدة الشهيد، موضحا أن والدة الشهيد قالت له إنه يشبه نجلها بنسبة 100%، وأعربت عن سعادتها لتجسيد الشخصية بهذا الشكل.

وأكد أنه سعيد بالعمل في مسلسل الاختيار، موضحا أن ترشيحه للدور تم من المخرج بيتر ميمي والفنان أمير كرارة، لافتا إلى أنه حصل على معلومات عن الشهيد من خلال أصدقائه وأفراد أسرته.

وأشار إلى أنه كان يتصل بأصدقاء الشهيد علي في أي وقت، لمعرفة شخصية الشهيد بالكامل، مضيفا "الشهيد كان خفيف الدم ومحبوب من الجميع"، لافتا أنه تحدث مع الحاجة فاطمة والدة الشهيد علي، وأعرب عن حبه الشديد لأم الشهيد علي، ولجميع أسر الشهداء.