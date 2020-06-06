محافظ المنيا يتابع مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات

واصل اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جولاته التفقدية لمتابعة الأوضاع الصحية بعدد من المستشفيات، التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

تأتي جولات المحافظ ضمن أعمال لجنة المتابعة للمرور على جميع المستشفيات، والبالغ عددها 14 مستشفى مخصصة لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

وكلف المحافظ خلال جولته رؤساء المراكز بالتأكد من تطبيق إجراءات العزل المنزلي للحالات البسيطة، ومتابعة تنفيذ تلك الإجراءات، من خلال لجان للوحدات المحلية.

وشدد المحافظ على استقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا والقيام بإجراءات الفرز والتنسيق مع مديرية الصحة، مؤكدا عدم السماح بتدني مستوى الأداء أو التقصير في أداء الخدمة وتقديم مستوى جيد يليق بأهالي المنيا.

وأجرى المحافظ ونائبه جولات على عدد من المستشفيات المركزية والحميات بمراكز العدوة، مغاغة، مطاي وبني مزار وسمالوط والمنيا.