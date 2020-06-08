"ويبكو للبترول" تدعم جهود مواجهة كورونا بالإسكندرية بـ50 ألف جنيه

قال المهندس إبراهيم مسعود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول الصحراء الغربية "ويبكو"، إن الشركة أهدت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه، لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقام الدكتور تامر حلمي مدير عام الإدارة الطبية بالشركة، بتسليم الشيك للدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظه الإسكندرية.

وأكد "مسعود" أن "ويبكو" تسعى دائمًا لدعم كافة الجهود المبذولة من الدولة، إيمانًا بأهمية المساهمة والمشاركة المجتمعية، باعتبارها واجبًا وطنيًا وعملًا تطوعيًا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر.