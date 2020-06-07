تجريب محطة معالجة دير العذراء بالمنيا وبحث إنشاء غابات شجرية بالمشروع

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم نهو مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة دير العذراء بمركز سمالوط، وجارى تجارب التشغيل واستكمال أعمال الموقع العام، حيث يقام المشروع على مساحة 5 أفدنة، بتكلفة تقدر بحوالي 80 مليون جنيه بطاقة 7500 م3 في اليوم، لافتا أن المشروع سيخدم مناطق، جبل الطير ودير العذراء وبنى خالد والسرارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الغابات الشجرية، والذي سيقام ضمن المشروع ، بحضور اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث ستقام الغابات الشجرية على مساحة 450 فدانا، ووجه المحافظ بإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام إنجاز المشروع ، من خلال لجنة تضم الأملاك والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشؤون القانونية وعدد من الجهات المعنية والشريكة لانهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

أكد المحافظ على أهمية تذليل جميع المعوقات والمشكلات الخاصة ببعض المشاريع المتعثرة، والتي من شأنها تحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع حلول جذرية لها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، بخاصة في مجالات الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والشباب والرياضة، والطرق، والرصف، والزراعة، والري.

يذكر أن المشروع عبارة عن محطة معالجة لمياه الصرف الصحى بأسلوب الحمأة النشطة بنظام المعالجة الثنائية ، ويتكون من ( المدخل والمصافى – الراسب الرملى – عدد 2 حوض ترسيب ابتدائى – عدد 2 حوض تهوية – عدد 2 حوض ترسيب نهائي – حوض كلور – المباني الملحقة