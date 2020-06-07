زغاريد بقرية كفر عبد الخالق بالمنيا بعد تسليم 30 منزلا للأكثر احتياجا

انطلقت الزغايد وعمت الفرحة أرجاء قرية كفر عبد الخالق التابعة لمركز العدوة، أثناء تسليم 30 منزلا تم إعادة إعمارها، ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القري الاكثر احتياجاً، تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

حضر التسليم المهندس محمد عبدالجليل السكرتير العام لمحافظة المنيا، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن الجمعية سلمت بالتعاون مع شركة تطوير مصر 30 منزلًا للمستحقين فى قرية كفرعبدالخالق بمركز العدوة وذلك بعد إعادة تأهيلها وإعمارها وسط فرحة وسعادة من الأهالى.

وأضاف أن التعاون بين الأورمان وشركة تطوير مصر، في إعادة تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، يمثل نموذجا متكاملا في صناعة التغيير الإيجابى الحقيقي، في واقع القرى الأكثر احتياجًا، والإرتقاء بحال الأسر غير القادرة، بالانتقال من دوائر العوز والاحتياج، إلى الاكتفاء والانتاج، وخلق بيئة معيشية صحية لهم وأطفالهم.

أوضح "شعبان" أن أعمال رفع كفاءة المنازل شملت هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والأدوات الصحية والأبواب والشبابيك، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي تم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

يذكر أن التعاون بين تطوير مصر وجمعية الأورمان بدأ فى مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا بتوزيع المساعدات المالية والغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا وتضررًا فى محافظة المنيا.