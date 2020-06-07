غلق مقهى والتحفظ على المخالفين في حملة أمنية بالغردقة

شنت شرطة مرافق الغردقة برئاسة العقيد محمد جاد بالاشتراك مع مجلس مدينة الغردقة حملة أمنية مكبرة حملة موسعة على المقاهى والحملات التجارية لتطبيق قرار رئيس الوزراء بغلق كافة المقاهى والكافتريات والمطاعم غلق تام طوال الفترة التى أعلن عنها لمواجهة فيروس كورونا ومنع التجمعات.

أسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى ومصادرة الشيش والتحفظ على المخالفين وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة على إستمرار الحملات بكافة مناطق المدينة للتأكد من تطبيق القرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذى اتخذه ضمن تطوير الإجراءات القانونية وتوقيع غرامات وإجراءات قانونية على المخالفين للقرار.

اكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة بضروره المتابعة المستمرة لتطبق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص غلق جميع المقاهى والكافيهات والمطاعم والأندية والشواطئ طوال اليوم وتعليمات محافظ البحر الأحمر بضرورة المتابعة المستمرة على المدينة بالكامل. مشددًا على ضروة المتابعة الميدانية المستمرة بخصوص غلق كامل طوال اليوم للمحال والأنشطة لجميع المحال و في تمام الساعة الخامسة عدا الصيدليات والسوبر ماركت المخابز.