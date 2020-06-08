حظك اليوم الاثنين 8-6-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب لديه القدرة على استكشاف النوايا والخفايا بسهولة كبيرة، ولا يعتذر كما أنه لا يعترف بأي خطأ ارتكبه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحب يجعلك أكثر ميلا للمغامرة ومن الممكن أن تعبر جيدا عن مشاعرك ويساعدك ذلك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطربة اللبنانية فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 20 نوفمبر.