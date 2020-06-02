أمن المستشفى أعادها.. مصابة بكورونا تهرب من حميات كفر الدوار

تمكن أمن مستشفى الحميات بكفر الدوار، بالبحيرة، من احباط محاولة هروب مريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتمكنوا من إعادتها بعد تسللها خارج المستشفى، ولم تفصح المريضة عن سبب محاولتها الهروب، فيما أقنعها الطاقم الطبى بالمستشفى بأن حالتها تستدعى الحجز لتلقى العلاج اللازم.

وكانت مستشفى حميات كفر الدوار، استقبلت "هـ.ف.ع" 36 عاما، مقيمة بحى سيدى شحاتة بمدينة كفر الدوار، مصابة بأعراض كورونا، وبالكشف عليها وإجراء التحاليل اللازمة، تبين إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، وقررت إدارة المستشفى حجزها.

وأثناء وجودها بالمستشفى غافلت الموجودين وتسللت للخارج، وفرت هاربة بخطوات مسرعة، إلا أن أمن المستشفى انتبه لهروبها وأدركها بعد خروجها بحوالى 500 متر، وأعادوها مرة أخرى للمستشفى.