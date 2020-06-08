حظك اليوم الاثنين 8-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الدلو بشخصية طفولية ومألوفة، كما أن لديه الكثير من الاصدقاء ويحب الآخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة واليوم يجب أن تنظم جهودك وتعتني بنفسك وتهتم بصحتك وسلامتك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويطالبك بالدقة في كل ما تقول وتفعل وعليك أن تتجنب الزهو بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مروان خوري ، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.