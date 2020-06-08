حظك اليوم الاثنين 8-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعبر مولود برج الحوت عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

المريخ في برجك يمدك بالثقة في النفس، وتكتشف أنك أقوى مما تعتقد وينفعك حماسك وقدرتك على التماسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتعرف كيف تشيع من حولك أجواءً إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت أحمد السقا، ويوافق تاريخ ميلاده 1 مارس.