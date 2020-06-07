"الوطنية للإعلام": لدينا 50 إصابة كورونا بينهم زملاء على المعاش

في إطار متابعتها اليومية وحرصا على سلامة وصحة العاملين بها وردا على ما أثير من شائعات متداولة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أساس من الصحة؛ تقوم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين بالعديد من الجهود والإجراءات من تواصل ومتابعة مع كل الحالات وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، وفقا لبروتوكول العلاج المتبع لوزارة الصحة، والتي وصل عددهم إلى 50 حالة معظهم جاء نتيجة مخالطة خارجية وضمنهم الزملاء بالمعاش وتعافى منهم 15 حالة، وتدعيما للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالوطنية للإعلام؛ تم اليوم تركيب بوابات تعقيم ببوابات دخول المبنى مع استمرار كل أعمال التطهير والتعقيم بمختلف الأماكن وقياس درجة الحرارة للعاملين والتأكيد على الدخول للمبنى بارتداء الكمامة وأيضا طوال فترة التواجد بالعمل.

كما توضح الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام ردا على ما أثير ببعض مواقع التواصل الاجتماعي أنها تتحمل كل تكاليف علاج وصرف أدوية لجميع العاملين بها وضمنهم الزملاء بالمعاش، كما تتحمل تكاليف العمليات التي تجري للزملاء دون حد أقصى وتكاليف العلاج الكيمياوي والبيولوجي وتؤكد الرعاية الطبية على متابعة كل الحالات المصابة والتأكد من تقديم كل الخدمات الطبية اللازمة من فحوصات وعمل الأشعة والتحاليل اللازمة وتستمر المتابعة حتى تعافي الحالات.

وتنوه "الرعاية الطبية" بأنها مستمرة في تلقي بلاغات الحالات المشتبه بها أو المصابة على أرقام هواتف بوحدة الطوارئ بالرعاية الطبية تعمل على مدار 24 ساعة، وعلى الفور تقوم الرعاية الطبية بالتواصل لتذليل كل العقبات أمامهم تجنبا للتزاحم الذي يحدث بالمستشفيات بسبب صعوبة ودقة الظرف الذي نمر به جميعا ويدركه الجميع متمنية الشفاء العاجل والسلامة للجميع.