تحرير 3 محاضر بيئة وإشغالات ورفع 567 مخالفة طريق بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية وإزالة حالات إشغال الطريق التي تعوق الحركة المرورية، وفض الأسواق ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ونفذت الوحدات المحلية بمراكز "كفر الدوار - دمنهور - الدلنجات" حملات موسعة، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن تحرير 3 محاضر بيئة وإشغالات، وإزالة 350 مخالفة إشغال طريق بمناطق السناهرة، الطريق الزراعي وأمام مستشفى الحميات واسفل الكوبرى على الطريق الزراعي بكفر الدوار.

وكذا رفع 147 حالة إشغال بدمنهور وتم التحفظ على خلاطة مستخدمة في البناء بعزبة دهشور، ورفع 70 حالة إشغال من الطرق والشوارع بمركز ومدينة الدلنجات.