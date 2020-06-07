خالد الجندي: القرآن والسنة لم يذكروا شيئا عن غشاء البكارة

أجاب الشيخ خالد الجندي عن سؤال لأحد المشاهدين حول الفرق بين البكر والثيب، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال الجندي: "يا جماعة كل القرآن وكل السنة بيتكلم عن بكر مش عن غشاء البكارة عشان بعض الناس المتسرعين وبعض الجهلة وبعض الناس اللي مش فاهمين المواضيع".

وأضاف: "كلمة بكر يعني أنت أول واحد، مش يعني غشاء، يعني أنتوا هل تتصوروا إن الجنة فيها نزيف، وهل يعقل أن واحدة في الجنة وييجي لها نزيف، متعقلوا".

وتابع: "فلسفة التوحش اللي البعض متصورها في عقليته الجنة مفيهاش تبول ولا تغوط ولا فيها علاقات جنسية اللي إحنا نعرفها في الدنيا، والجنس بتاع الجنة يختلف عن الجنس بتاع الدنيا، والأكل بتاع الجنة يختلف عن أكل الدنيا، وتفاح الجنة يختلف عن تفاح الدنيا، وخمر الجنة يختلف عن خمر الدنيا، وكل حاجة في الجنة مختلفة".